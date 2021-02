Voorrang voor topsporters? 'Niet gevaccineerd naar Tokio gaan, lijkt me vragen om problemen’

In Nederland is het vooralsnog relatief stil over dit onderwerp. Dat komt, zo blijkt wanneer de woorden ‘voorkeur’ en ‘vaccin’ in één zin vallen, door de enorme gevoeligheid van het onderwerp. Hinkelien Schreuder, voorzitter van de Atletencommissie, weegt haar woorden zorgvuldig. Ja, sporters maken zich er zorgen om. Nee, het is niet gepast om voor te dringen.



Maar er wordt bij het ministerie van VWS wel een stille lobby gevoerd om de topsport in te delen in de categorie van vitale of belangrijke beroepen, in de hoop dat die medio mei of juni met enige voorrang aan de beurt is. Eerder liet sportkoepel NOC*NSF weten het (bij voorkeur ongeveer gelijktijdig) vaccineren van de olympische familie eigenlijk een zaak te vinden voor het IOC.