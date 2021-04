Voetbalsters Oranje op Olympische Spelen als groepshoofd in pot 1

Pot 2 bestaat uit Zweden, Groot-Brittannië en Brazilië, in pot 3 zitten Canada, Australië en China. Nieuw-Zeeland, Chili en Zambia vormen pot 4. Bij de loting worden de twaalf landen verdeeld over drie groepen van vier. De nummers 1 en 2 van iedere groep gaan naar de kwartfinales, samen met de twee beste nummers 3. Het voetbaltoernooi wordt verspreid over Japan gespeeld in zes steden: Tokio, Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama en Yokohama.



Oranje verzekerde zich bij het WK van 2019 van de eerste deelname aan de Spelen. De vrouwen van Wiegman haalden als Europees kampioen in Frankrijk de finale, waarin de Amerikaanse ploeg te sterk was (0-2).