Vincent Wevers reageert op hoger beroep: KNGU komt afspraken niet na

,,Vanaf het begin heb ik in het belang van de sporters geprobeerd om met de KNGU in gesprek te komen over Tokio 2021", zegt Wevers. ,,De KNGU vond dat niet nodig. Het enige wat ik nog kon doen was het starten van een kort geding. Wat ik kwalijk vind is dat de KNGU alles heeft geprobeerd om mij de kortgedingprocedure in te laten trekken, omdat dit niet in het belang van de sporters zou zijn. Dit argument telt kennelijk niet meer nu de KNGU zelf hoger beroep heeft ingesteld.”