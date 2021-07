Video | Dit gebeurt met de coach als zijn pupil een bijzondere gouden zwemmedaille wint

Video Roos Zwetsloot net buiten medailles: ‘Ik ga liever strijdend ten onder’

10:35 Roos Zwetsloot heeft in Tokio naast een olympische medaille gegrepen bij het skateboarden. De 20-jarige sportvrouw uit Zeist eindigde in het Ariake Urban Sports Park van Tokio als vijfde op de spectaculaire discipline, die in Tokio zijn debuut maakt op de Olympische Spelen.