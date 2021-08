Vetter in niemandsland tussen goud en brons: dit zijn de verschillen in seconden voor slotnummer

De verschillen in seconden voor 800 meter

Vetter moet ongeveer 4,5 seconden goedmaken op Thiam. Dat lijkt uitgesloten, omdat Thiam over 800 meter normaliter sneller is dan Vetter. Haar voorsprong op nummer 3 Williams is ongeveer 13,5 seconden, waardoor zilver Vetter bijna niet meer kan ontgaan.

Oosterwegel staat 0,1 seconde achter Williams en drie seconden voor nummer 5 Vidts. Oosterwegel is doorgaans sneller dan Williams, maar Vidts weer sneller op deze midden-langeafstand dan Oosterwegel. Spanning gegarandeerd straks!