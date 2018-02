Veel crashes bij skicross, goud voor Canadees Leman

Bijzonder weerzien tussen Lorentzen en de Nederlander die hem oplapte

20 februari Een korte maar bijzondere rendez-vous vanochtend op het ijs van de Gangneung Oval. Kersvers olympisch sprintkampioen Havard Lorentzen schudde de hand van Nico Hofman, de Nederlandse fysiotherapeut die hem in oktober 2015 eerste hulp verleende bij een ernstige val. ,,Hij bedankt me. Maar dat had hij toen ook al gedaan. Ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen en waar ik voor ben”, zei Hofman even later in de catacomben van het stadion.