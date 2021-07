Van Vleuten dacht dat ze goud had gewonnen: ‘Ruud, ik had het mis’

Kiesenhofer maakte deel uit van een vroege vlucht van vijf vrouwen. De Nederlandse vrouwen Van Vleuten, Anna van der Breggen, Marianne Vos en Demi Vollering gaven de leidsters een grote voorsprong. Zo groot, dat Kiesenhofer zelfs het peloton voor wist te blijven. Van Vleuten sprong in de laatste kilometers nog weg uit het peloton en reed naar het zilver, maar op dat moment was Kiesenhofer al lang en breed binnen.

Van Vleuten leek in eerste instantie blij te zijn met de zilveren medaille, vijf jaar na het mislopen van de olympische titel in Rio de Janeiro door een valpartij. Maar nadat ze met haar landgenoten sprak, leek het besef te zijn ingedaald. ,,Ruud, ik had het mis. Ik had het helemaal niet door", zei Van Vleuten tegen haar verzorger. Van der Breggen sprak over gebrekkige communicatie. Tijdens de koers werd er in tegenstelling tot andere wedstrijden zonder ‘oortjes’ gereden, de moderne communicatie.