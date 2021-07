Van Vleuten beleeft ultieme revanche met goud in tijdrit: ‘Dit heeft zo moeten zijn’

Na haar zilveren medaille in de wegrit is Van Vleuten tot dusver de succesvolste Nederlandse olympiër van deze Spelen. Van der Breggen, die vijf jaar geleden ‘profiteerde’ van Van Vleutens valpartij en goud won, moet zich ditmaal tevredenstellen met brons. In Rio werd ze in de tijdrit eveneens derde.



Later op de dag (vanaf 07.00 uur Nederlandse tijd) staat voor de mannen de individuele tijdrit op het programma. Namens Nederland komt dan Tom Dumoulin in actie. De Nederlandse troef begint om 08.56 uur aan zijn race tegen de klok.



Uitslag tijdrit vrouwen

1. Annemiek van Vleuten 30.13

2. Marlen Reusser (Zwi) + 0.56

3. Anna van der Breggen + 1.01

4. Grace Brown (Aus) + 1.08

5. Amber Neben (VS) + 1.12

6. Lisa Brennauer (Dui) + 1.57

7. Chloé Dygert (VS) + 2.16

8. Ashleigh Moolman (ZAf) + 2.24

9. Juliette Labous (Fra) + 2.28

10. Elisa Longo Borghini (Ita) + 2.47