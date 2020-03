Van Vleuten: Afgelasten van de wielerklassiekers vond ik pas echt erg

Haar grootste teleurstelling van dit seizoen had ze eigenlijk al verwerkt. ,,Ik keek vooral uit naar de Ronde van Vlaanderen, de Ardenner klassiekers en de Amstel Gold Race. Het leek me geweldig om daar in mijn regenboogtrui aan de start te staan. Dat dat allemaal niet doorging, dat vond ik pas echt erg."



De Spelen zijn ook niet afgelast, maar uitgesteld. Dus volgend jaar is er voor Van Vleuten, al is ze dan inmiddels 38 jaar, nog een kans op olympisch succes. ,,Dat is ook wel een troost. De Spelen worden ingehaald, die koersen waarschijnlijk niet. Ik was sowieso nog een jaar doorgegaan met wielrennen, maar had dat graag gedaan in een jaar zonder Spelen. Ik vind een jaar met Olympische Spelen eigenlijk nooit zo fijn, er wordt door de media zo veel druk opgelegd. Alles gaat dan over de Spelen terwijl er genoeg andere mooie wedstrijden zijn.”