Van Rijsselberghe nog net in medalrace olympisch testtoernooi

Van Rijsselberghe, die door een elleboogblessure de afgelopen maanden rustig aan moest doen, maakt in de finale met de eerste tien van de rangschikking geen kans meer op een medaille.



Kiran Badloe staakte na de eerste race in Japan de strijd wegens rugklachten. Bij de vrouwen begint wereldkampioene Lilian de Geus als zevende aan de medalrace. Ze heeft evenals Van Rijsselberghe geen medaillekansen meer.



Olympisch kampioene Marit Bouwmeester steeg in de Laser Radial naar de tweede plaats, nog vier punten achter de Belgische Emma Plasschaert. In de Finnklasse handhaafde Nicholas Heiner zich op de derde plek. Het 470-duo Lobke Berkhout/Afrodite Zegers staat elfde. Annemiek Bekkering gaat woensdag met Annette Duetz (49erFX) als achtste van start in de medalrace.