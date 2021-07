Van Rijsselberghe geniet van troonopvolger Badloe: ‘Apetrots op die gozer’

Sensatie op de surfplank: Kiran Badloe kent geen genade en wint goud ‘op zijn Dorians’

29 juli Kiran Badloe (26) domineerde het windsurfen de afgelopen jaren en ook in Tokio zagen de concurrenten vooral zijn rug. Het goud is nog even virtueel, maar staat als een huis. Ook de laatste olympisch kampioen in het plankzeilen is een Nederlander.