Van ‘echt niet goed’ naar ‘weer een team’: Wüst, Schouten en Groenewoud revancheren zich met brons

Toen het Nederlandse viertal bij de camera van de NOS verscheen, kon er ook weer een beetje gelachen worden. ,,Hier staat een team", viel Irene Schouten met de deur in huis, nadat er de afgelopen tijd felle kritiek klonk dat dit juist niet het geval was. ,,We hebben ons best gedaan en daar komt brons uit. Andere teams zijn gewoon beter, op dit moment is dit het hoogst haalbare. We hebben alles gegeven maar meer zat er niet in.”

Antoinette de Jong moest in de troostfinale van de zijkant toekijken hoe haar ploeggenoten het brons pakte, met niet haar maar Marijke Groenewoud op het ijs. ,,We waren beter dan twee jaar geleden en ik denk dat we een goede race hebben neergezet, maar Japan en Canada zijn sneller. Zij rijden compleet in elkaars slag en zijn beter op elkaar ingespeeld, dat zie je als het er echt op aankomt. Je moet er wel voor gaan en niet denken: we gaan voor brons. Twee dagen geleden was het echt niet goed. We hebben daarna goed getraind en staan hier toch als een team, daar kunnen we trots op zijn.”

Groenewoud vertelt op haar beurt dat ze het niet had willen missen. Zij mag nu immers ook naar Medal Plaza. ,,Ik ben blij dat ik ben ingezet en een medaille om mijn nek mag hangen. Vandaag hebben we laten zien dat het toch wel goed zit", aldus Groenewoud, die later deze Spelen nog in dienst rijdt van Schouten op de massastart.

Volledig scherm © ANP Ireen Wüst vertelde over de bewogen aanloop naar deze finaledag, dat het allemaal zeker niet zo erg was als het er voor de buitenwereld uitzag. ,,De media wil graag dingen zien. Het is niet slim geweest dat wij niet eerst even met elkaar hebben gezeten. We baalden van de situatie en dat was niet handig. Maar er was ook wel alle reden om chagrijnig te zijn. Desondanks ben ik trots dat we ons gerevancheerd hebben. We hebben de halve finale verloren van de kampioen, daar hoeven we ons niet voor te schamen.”

Toch blijft het na deze bronzen medaille de vraag hoe het proces van de ploegenachtervolging in de toekomst gestroomlijnder kan verlopen. Schouten had daar wel haar ideeën over. ,,Nederland is individueel heel goed, maar op teamonderdelen moet het beter. Ik hoop stiekem dat ze hiervan leren en dat er de komende vier jaar aandacht aan wordt besteed. Dat er dan goud kan staan. De KNSB en de bondscoach moeten er dan iets strenger op zitten en zeggen: op die momenten trainen we. Al ben ik nu misschien een beetje streng.”



Wüst, die eerder op de 1500 meter haar zesde olympische goud won, was het daarmee eens. ,,Er moet wel iets komen van een toekomstplan waarin meer duidelijk is. Bijvoorbeeld vaker samen trainen.”

