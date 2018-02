Van bijna dood tot brons in Pyeongchang

Dat Mark McMorris tot de medaillekandidaten behoorde bij de Winterspelen was geen verrassing. Hij won al brons in Sotsji op het onderdeel slopestyle en was exact een jaar geleden de nummer één van de wereld.



Tot in maart 2017 het noodlot toesloeg. Bij een toeristisch ski-uitje in Whistler, ten noorden van Vancouver, knalde de 24-jarige McMorris bij plots opdoemende mist in volle vaart op een boom. Het resultaat: een gebroken kaak, verbrijzelde linkerarm, een gescheurde milt, gebroken ribben, gebroken bekken en een ingeklapte linkerlong. Hij brak in totaal zestien botten. Het duurde anderhalf uur om hem van de berg te evacueren. Canadese media noemden het een freak accident.