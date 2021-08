Tweelingzussen De Brouwer naar finale: ‘Doel is bereikt, maar we willen nog een keer pieken’

De Nederlandse score op de technische oefening was 87,2612. Noortje en Bregje de Brouwer waren een dag eerder op de vrije oefening als tiende geëindigd. Ze kwamen toen uit op een totaal van 88,1667.



,,We zijn erg blij met het behalen van de finale”, zeiden de zusjes naderhand. ,,We hadden zeker niet verwacht dat we dit met een negende plaats zouden doen. Ons doel is bereikt, maar we gaan nog een keer proberen te pieken en voor het allerbeste resultaat te gaan in een olympische finale.”



Bondscoach Esther Jaumà: ,,Normaal zijn de zusjes erg constant in de techniek omdat ze een erg goed technisch niveau hebben. Vandaag, zelfs met een paar kleine foutjes in het gelijktijdig bewegen, voldeden ze aan mijn verwachtingen met een mooie en krachtige routine. Het hoge niveau van de uitvoering bracht ze in de finale.”