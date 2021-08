Turnster Nina Derwael (21) pakt eerste goud voor België, immense vreugde bij familie

Sunisa Lee, de allroundkampioene en grote concurrente van Derwael, begon en liet meteen steken vallen. Enkele kleine foutjes en het ontbreken van een combinatie braken de Amerikaanse zuur op. Ze kreeg een teleurstellende score van 14.500. De Belgische hoop op een gouden medaille was er klaar voor - ze had haar nagels zelfs in het goud gelakt. Derwael maakte weliswaar enkele schoonheidsfoutjes en een klein hupje bij de afsprong. De jury beloonde haar toch met een uitstekende score van 15.200. De Russische Iliankova kwam nog het dichtst bij Derwael met 14.833. De andere turnsters kwamen er niet meer aan te pas. Het goud is voor de Vlaamse hoop.

Immense vreugde

Haar familie keek de zenuwslopende finale vanuit De Panne. Tijdens de oefening zelf kon je een speld horen vallen in de ruimte waarin onder anderen vader Nico zat. Maar na de goeie landing van Derwael volgde immense vreugde. Vader Nico schreeuwde het uit, Belgische vlaggen wapperden, al werd er nog wel even om stilte gevraagd om haar score te horen.



Haar vriend Siemen Voet speelt overigens in de Nederlandse eredivisie bij PEC Zwolle. Hij gaf gisteren al aan vol spanning voor de televisie te zitten. De 21-jarige Belg was speciaal eerder opgestaan om nog even contact hebben met zijn vriendin en haar succes te wensen.