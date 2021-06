Tophandbalster Yvette Broch weigert vaccinatie en ziet af van Olympische Spelen

Alle andere speelsters van de Nederlandse handbalploeg zijn inmiddels al gevaccineerd. Het Nederlands Handbal Verbond respecteert de beslissing van Broch, maar betreurt die wel. ,,We respecteren de beslissing die Yvette heeft genomen, al vinden we het ontzettend jammer dat ze zich niet beschikbaar stelt voor de Olympische Spelen. Ze is een fantastische handbalster en we hadden haar graag op het veld zien schitteren. Het eerste deel van de selectie start maandag met de voorbereiding op de Olympische Spelen. We hebben vertrouwen in de ploeg en kijken uit naar het toernooi”, reageert directeur Sjors Röttger.



Broch keerde in april nog terug in de nationale ploeg, nadat ze tweeënhalf jaar niet beschikbaar was en uitgebreid de tijd nam voor zichzelf. Broch verwacht veel reacties op haar besluit, maar zegt alleen nog dingen te willen doen waar ze volledig achter staat en plezier uit haalt. „Ik weet dat het een gevoelig ding is”, zegt ze tegenover NRC over haar beslissing om zich niet te laten vaccineren. „Ik verwacht dat veel mensen me niet zullen begrijpen. Waarschijnlijk gaat mijn imago eraan. Maar het feit dat ik mijn mening bijna niet durf te delen, is toch al heel naar? Als je als topsporter een andere mening hebt dan van je wordt verwacht, moet je oppassen. Dat vind ik heel heftig.”.