Topfavoriet Nils van der Poel houdt Patrick Roest van goud af op 5000 meter

Patrick Roest heeft net niet voor een stunt kunnen zorgen op de 5 kilometer in Peking. Torenhoog favoriet Nils van der Poel (6.08,84) dook op het laatste moment toch nog onder de tijd van de Nederlander, die het zilver greep. Brons was er voor de Noor Hallgeir Engebraaten, terwijl drievoudig olympisch kampioen Sven Kramer niet kon overtuigen.

Hij was al wereldkampioen, wereldrecordhouder en nu dus ook winnaar van het olympisch goud: Nils van der Poel. De Zweed heerst op de lange afstanden, maar wat werd het spannend in de National Speed Skating Oval. De hele laatste rit zat hij boven het schema van Roest, om uiteindelijk toch nog een halve seconde sneller te gaan. Later deze Spelen zal op de 10 kilometer opnieuw vooral naar hem gekeken worden.

Ruim een uur eerder, nog voor de dweil, ging Patrick Roest snel van start in zijn rit en dat was ook wel nodig, wilde hij de Zweedse topfavoriet naar de kroon kunnen steken in Peking. Hij hield zijn rondetijden lang strak onder de 29 seconden, maar leverde naar het einde toe steeds iets meer in. Dat bleek fataal voor de 26-jarige schaatser uit Lekkerkerk, die wel zijn derde olympische medaille mag gaan ophalen. Vier jaar geleden won hij al een keer zilver en brons.

Dat een stunt voor Sven Kramer niet tot de mogelijkheden behoorde werd al snel duidelijk, al gaf hij zich niet zomaar gewonnen op de afstand waarop hij al drie keer olympisch kampioen werd. De 35-jarige koning van de 5 kilometer hield zijn rondetijden stabiel, maar kwam op de streep niet verder dan 6.17,04. Ter illustratie: dat was zo’n 7 tellen trager dan zijn eigen olympisch record van vier jaar geleden. Na afloop schaamde hij zich zelfs een beetje. Uiteindelijk eindigde hij op de negende plaats, maar met name voor de ploegenachtervolging zag hij ook nog kansen.

Ook Jorrit Bergsma stelde ietwat teleur in de National Speed Skating Oval. Hij lag vrijwel de hele rit achter op het schema van de op dat moment leidende Roest en wist al bij binnenkomst dat zijn tijd van 6.13,18 niet genoeg ging zijn voor een medaille. De 36-jarige routinier kwam dik drie tellen tekort voor het podium en nam genoegen met de vijfde plek.

Sinds 1998 is het pas de tweede keer dat de Nederlandse schaatsers bij de Olympische Spelen de 5000 meter niet winnen. Alleen Chad Hedrick in 2006 doorbrak de Nederlandse hegemonie op deze afstand. Daarna was Kramer drie keer overtuigend de beste.

