Tom Dumoulin herrijst met prachtig zilver in tijdrit: ‘Ik ben heel trots’

Vijf jaar geleden in Rio pakte Dumoulin eveneens zilver in de race tegen de klok, maar deze medaille in Tokio zal ongetwijfeld zoeter smaken. De 30-jarige renner van Jumbo-Visma besloot begin dit jaar plotseling te stoppen met zijn sport, om enkele maanden later net zo onverwacht zijn comeback aan te kondigen. Deze olympische tijdrit stipte hij daarbij aan als zijn grote doel.



,,Het was een moeilijke weg hiernaartoe”, zei Dumoulin direct na de finish. ,,Ik was overtraind in de winter en klaar met fietsen. Maar ik besloot om terug te keren, speciaal voor deze dag. Ik had een doel en ben heel trots. Het is uiteindelijk geen goud geworden, maar ik heb alles gegeven wat ik in me had. Primoz was vandaag gewoon geweldig.”