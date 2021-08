Tokio meldt 458 aan Spelen gerelateerde coronabesmettingen

Goud én zilver voor Kenia op marathon, Deelstra beste Nederland­se op plek 44

7 augustus Peres Jepchirchir heeft de marathon van de Olympische Spelen op haar naam geschreven. De Keniaanse legde in de vroege ochtend in het noordelijke gelegen Japanse Sapporo de 42,195 kilometer af in 2 uur 27 minuten en 20 seconden. Ze bleef in de Japanse hitte haar landgenote Brigid Kosgei 16 seconden voor. De Amerikaanse Molly Seidel pakte op 26 seconden het brons.