Tokio 2020 ontslaat directeur openingsceremonie vanwege antisemitische grappen

Kobayashi zou de grappen al in 1998 hebben gemaakt, zo melden Japanse media, maar werden pas onlangs opgepikt door het Simon Wiesenthal Center. Die veroordeelde de act in harde bewoordingen. De internationale Joodse mensenrechtenorganisatie noemde ‘elke associatie van deze persoon met de Olympische Spelen in Tokio een belediging voor de nagedachtenis van zes miljoen Joden’. Kobayashi zou de Holocaust hebben gebagatelliseerd en onder meer hebben geroepen: ‘Zullen we vanavond Holocaustje spelen'.



Tokio 2020 zag zich na de ophef genoodzaakt Kobayashi vandaag uit zijn functie te ontheffen. ,,Ieder persoon, of hij of zij nu werkt vanuit een creatieve geest of cabaretier is, heeft geen enkele reden slachtoffers van de Nazi-terreur te bespotten.”

Hoe de openingsceremonie er na het ontslag uit komt te zien, is nog niet duidelijk, vertelde voorzitter Seiko Hashimoto van het Japanse organisatiecomité op een persconferentie in Tokio. Volgens Hashimoto moet Kobayashi vertrekken ‘omdat hij grappen maakte over een tragedie’. Het zou gaan om uitlatingen die de Japanner al in 1998 deed, maar die recentelijk in landelijke media weer opdoken.

Het is de zoveelste tegenslag die de organisatoren van de Spelen te verduren krijgen. Woensdag werd ook duidelijk dat de voormalige Japanse premier Shinzo Abe niet aanwezig zal zijn bij de openingsceremonie vanwege de verspreiding van het coronavirus in het land. Vanwege de coronapandemie zijn er geen buitenlandse toeschouwers welkom bij de Olympische Spelen.

De openingsceremonie is traditioneel een grootse en spectaculaire aangelegenheid, met als hoogtepunt de parade van de deelnemende landen, aangevoerd door de vlaggendragers. Bij de vorige Spelen in 2016 in Rio marcheerden 12.600 sporters en officials het Olympisch Stadion in; in Tokio zal dat aantal flink lager liggen. Niet alleen arriveren vanwege corona veel sporters pas na de opening in Tokio, maar ook de uitdrukkelijke regel om zoveel mogelijk afstand van elkaar te bewaren, zal ertoe leiden dat veel minder sporters in de vlaggenparade meelopen.

