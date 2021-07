Tess Wester klaagt over vroeg tijdstip, Kromo houdt dubbel gevoel over aan finale

Arno Kamminga stelt zich met toptijd in serie kandidaat voor medaille op schoolslag

24 juli Arno Kamminga (25) laat er geen twijfels over bestaan wat zijn missie is in Tokio. De olympisch debutant zwom al in de series van de 100 meter schoolslag een wereldtijd. Alleen de Britse klasbak Adam Peaty was sneller. Een medaille maandag in de finale is Kamminga’s grote doel.