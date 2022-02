Tennisster Shuai Peng ziet China goud winnen bij freestyle skiën

Peng was eind 2021 bijna drie weken ‘zoek’ nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli begin november via sociale media had beschuldigd van seksueel misbruik. Er waren wereldwijd zorgen over haar welzijn, maar zelf zegt ze nooit ‘verdwenen” te zijn geweest en ontkent ze de beschuldigingen te hebben geuit. Het bericht verdween destijds weer snel.

Peng zag hoe haar in San Francisco geboren landgenote Sheileen Gu het goud veroverde bij het freestyle skiën op de Big Air, een nieuw olympisch onderdeel bij de vrouwen. De tennisster, die in L’Équipe vertelde dat ze haar loopbaan heeft beëindigd, keek op de tribune toe met een hoed met daarop de olympische ringen en een zwarte jas met een print van de Chinese vlag. Ze weigerde te praten met journalisten, maar sprak wel met de eveneens aanwezige Bach.

Tennisorganisatie WTA meldde nog steeds bezorgd te zijn over de situatie waarin Peng zich bevindt. ,,Het is altijd goed om van Peng te horen, of het gaat om een interview of een bezoek aan de Spelen. Maar onze zorgen over haar bericht van 2 november op internet blijven bestaan”, meldde WTA-baas Steve Simon.