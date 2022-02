Teleurstellende start monobobster Karlien Sleper: ‘Ik vind deze baan heel lastig’

Sleper staat nu op een totaaltijd van 2.12,47. De Amerikaanse Kaillie Humphries leidt met 2.09,10. Christine de Bruin uit Canada is voorlopig tweede met 2.10,14 en Laura Nolte uit Duitsland neemt met 2.10,32 de derde positie in.



Sleper: ,,Met mijn eerste run was ik eigenlijk wel tevreden. Mijn motto deze dagen is een beetje genieten van de imperfectie. Maar ik vind deze baan heel lastig. Ik heb hier nog nooit afgedaald zonder de kant te raken. De eerste run viel het mee, in de tweede run was dat wel heel erg vaak het geval. Toen was ik ook gelijk weg. Daar baal ik wel een beetje van.”