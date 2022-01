Suzanne Schulting dankzij corona relaxed naar Olympische Spelen: ‘Er is veel minder poespas’

Exclusieve videoserie schaats­ploeg Zaanlander | De politieke spelletjes op én rondom de baan: ‘Walgelijk’

In een exclusieve achtdelige videoserie volgen we topschaatsster Irene Schouten en haar ploeg Zaanlander in een allesbepalende periode richting de Winterspelen in Peking. In aflevering 5 zoomen we in op de politieke spelletjes op én rondom de baan. Hoe gaan de Zaanlanders daarmee om? En in hoeverre beïnvloedt het hun prestaties?

11:00