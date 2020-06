Spelen in 2021 zonder TeamNL Tokyo Center

,,Omdat we het risico te groot vinden heeft het bestuur besloten dat er volgend jaar ook niet zo’n center komt”, vertelde Mosman, die over 2019 nog goede cijfers presenteerde. ,,Het was een financieel gezond jaar, maar voor 2020 en 2021 geldt dat we veel onzekerheden kennen.” De sportkoepel sloot 2019 af met een klein verlies, 139.000 euro, maar dat was een tekort dat 2,5 miljoen euro lager uitviel dan voorzien. De vergadering keurde de jaarrekening goed zoals verwacht, in de wetenschap dat de coronacrisis de toekomst onzeker maakt voor de gehele sportwereld.