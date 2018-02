Snowboardster zorgt voor daverende verrassing op Super G

Fotoreeks Olympiërs vliegen massaal door de lucht

9:33 De Winterspelen in Zuid-Korea vinden niet alleen plaats op ijzige pistes, besneeuwde hellingen of strakke ijsvloeren, maar ook - of misschien wel juist - in de lucht. Massaal jumpen, vliegen of suizen de olympiërs richting de hemel. Vijftien foto's vol actie en dramatiek. (Klik op een van de beelden om deze te vergroten en er doorheen te bladeren.)