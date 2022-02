Snowboardster Melissa Peperkamp viert finaleplaats met skeletonster Kimberley Bos: ‘Ik flik het wel weer’

VideoSnowboardster Melissa Peperkamp heeft zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de finale op het onderdeel big air. De 17-jarige Nederlandse eindigde vandaag in de kwalificatie in Beijing als elfde. De eerste twaalf van totaal dertig snowboardsters komen dinsdag in actie in de finale.

Peperkamp noteerde in haar eerste run 60,00 punten, gevolgd door scores van 68,25 en 58,00 punten. De snowboardsters mogen op de big air hun slechtste resultaat schrappen, waardoor Peperkamp uitkwam op een totaalscore van 128,25.

De jonge olympische debutante wist zich vorige week op het onderdeel slopestyle net niet voor de finale te plaatsen. Toen eindigde ze als dertiende en kwam daarmee één positie te kort. Peperkamp dacht lange tijd dat haar score op de big air net niet genoeg zou zijn, maar de Gelderse (die al als achtste aan de beurt was) zag veel concurrenten falen en kon daarna juichen. Dat deed ze met Kimberley Bos naast haar. De skeletonster, die afgelopen weekeinde brons pakte, is op Papendal vaak trainingspartner van Peperkamp.

Volledig scherm Melissa Peperkamp. © ANP

,,Lekker!”, zei Peperkamp tegen Bos, die op sportcentrum Papendal vaak haar trainingsmaatje is. De twee sporters zijn ook goede vriendinnen van elkaar. ,,Ik durf het nog niet echt te geloven, nee. Dit is juist het onderdeel waar ik de finale niet dacht te halen. Maar op de een of andere manier verras ik mezelf hier toch. Ik flik het wel weer.”

Vorige week ging het voor de jonge Peperkamp op het onderdeel slopestyle juist nog net mis. De snowboardster uit Zelhem zette de dertiende score neer, terwijl ze bij de eerste twaalf had moeten eindigen om naar de finale te gaan. ,,Ik heb een beetje het niveau waarin ik er net wel of net niet bij zit. Ik zit tussen de top 10 en de top 15", legde ze uit. ,,Tijdens de trainingen heb ik nul runs ‘weggereden’. Ik lag daarin alleen maar op mijn gezicht, buik, rug, billen. Overal zat sneeuw. Nu ging het in de eerste run wel goed en daardoor kreeg ik zelfvertrouwen.”

Volledig scherm De Nederlandse snowboardster Melissa Peperkamp. © ANP

Peperkamp richtte zich daarna weer tot Bos. Dat de twee samen trainen klinkt wat gek omdat skeleton en snowboard twee totaal verschillende sporten zijn. Peperkamp: “Zij is alleen in de sport als meisje en ik ben alleen in de sport als meisje. We doen veel krachttrainingen samen en ik vind haar sprinttrainingen heel leuk om aan mee te doen. We hebben dezelfde trainingsdagen.”

De bronzen race van Bos bekeek Peperkamp vanuit haar bed. ,,Want ik moest heel vroeg opstaan. En mijn vader is de grootste fan van Kimberley, dus van hem hoorde ik het ook heel snel”, zei de snowboardster. ,,Kimberley en ik hebben afgesproken dat we na de Spelen allebei een keer van sport gaan ruilen. Volgens mij is skeleton drie keer zo gevaarlijk. Maar het is wel leuk, dan weten we van elkaar wat we doormaken.” Bos zei daarna: ,,Ik kan nog maar net op een snowboard staan, dus we beginnen met de ‘rails’. Dat lijkt me iets handiger.”

Volledig scherm Melissa Peperkamp. © REUTERS

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.