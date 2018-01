Snowboardster Dekker opent deur naar Olympische Spelen

De 21-jarige snowboardster uit Zoetermeer heeft daarmee voldaan aan de aanvullende eis die bij deze positie hoort. De wedstrijd in Bad Gastein was door NOC*NSF als kwalificatiemoment. Dekker sluit zich als derde aan bij Cheryl Maas en Niek van der Velden.

Deelname aan de Olympische Spelen, die op 9 februari van start gaan, is echter nog niet zeker voor Dekker. Als deadline is maandag 22 januari gesteld. De positie die op dat moment wordt ingenomen op de internationale ranglijst is leidend. Voor de zekerheid doet de Zuid-Hollandse in het weekend daarvoor ook nog mee aan de wereldbeker in het Sloveense Rogla. ,,Ik wil daar het uiterste uit mezelf halen en het zekere voor het onzekere nemen'', zei Dekker, die in 2014 als zeventienjarige ook al meedeed aan de Winterspelen van Sotsji.