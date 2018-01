Snowboarder Van der Velden geplaatst voor Spelen

Van der Velden kwam vandaag niet meer in actie, omdat de wereldbekerwedstrijd slopestyle in het Zwitserse Laax wegens slechte weersomstandigheden werd afgelast. De snowboarder zag zijn plek in het gecombineerde Big Air-slopestyle klassement daardoor niet meer in gevaar komen. Hij staat op de geschoonde lijst 38e, waar een plek in de top 40 vereist was.



De snowboarder moest daarnaast twee keer in de top 12 eindigen. Aan die kwalificatie-eis had hij al voldaan.