Sloveense ijshockeyer test positief

Waarom Oranje-droogte op Spelen geen reden tot paniek is

9:37 Het wordt vandaag de vierde dag op rij zonder Nederlandse medailles op de Winterspelen en dus is de massapolonaise na week 1 in Pyeongchang abrupt een halt toegeroepen. Her en der slaat zelfs het cynisme toe over de droogte. Reden tot paniek? Welnee!