Ski-diva Vonn verlaat olympisch podium in tranen

Door Tim Reedijk



Niet lang na de bronzen afdaling van Vonn volgden de tranen. Dat kwam niet eens zozeer door haar medaille, wel door het feit dat dit haar definitieve afscheid van het olympische afdaling was. Als Vonn de regie helemaal zelf in handen had, stond ze er ‘gewoon’ weer over vier jaar in Peking.



Haar lichaam weerhoudt haar daarvan, beseft ze zelf maar al te goed. Ze lag al zo vaak in de kreukels in haar glansrijke carrière. Een zware knieblessure zorgde ervoor dat ze de Spelen in Sotsji miste. Ze voelt nu ook zelf aan: er is geen kans meer dat haar lichaam over vier jaar nog op dit podium mee kan.