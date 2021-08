Skateboardsters van 12 en 13 schrijven geschiedenis op Spelen: 'Het is gestoord’

Ze was al de jongste Britse deelnemer aan de Olympische Spelen aller tijden, en sinds vandaag is Sky Brown ook de jongste Britse medaillewinnaar. De 13-jarige skateboardster pakte brons in de park finals. Opmerkelijk genoeg was zij niet eens de jongste op het podium.

Brown kwam in haar eerste twee runs nog ten val, maar maakte indruk bij haar derde poging. Alleen de twee Japanse deelneemsters Sakura Yosozumi (19) en de nog jongere Kokona Hiraki (12!) scoorden tot op dat moment beter.

Misugu Okamoto, nummer één van de wereld, moest echter nog in actie komen. Daarmee leek een podiumplek voor Brown lastig te worden. Tot Okamoto ten val kwam. Haar olympische droom was in duigen, maar die van de 13-jarige Britse kwam uit: een medaille was binnen.

De zilveren Kokona Hiraki is de jongste Japanse medaillewinnaar aller tijden. Dat record was sinds vorige week in handen van de 13-jarige skateboardster Momiji Nishiya, die goud won op het onderdeel street. Hiraki is 12 jaar en 343 dagen.

Het succes van Brown kwam niet uit de lucht vallen; ze was al voor de Spelen één van de grote skateboardsterren. Zo won ze in 2019 brons op het WK, is ze de jongste door Nike gesponsorde atleet, heeft ze meer dan een miljoen volgers op Instagram en won ze de Amerikaanse variant van Dancing with the Stars: Juniors.

Quote Ik hoop echt dat ik jonge meisjes kan inspireren Sky Brown

,,Ik ben zo blij, ik kan het niet geloven", aldus Brown na haar bronzen plak. ,,Het is ongelooflijk, gestoord. Het was als een droom. Na mijn tweede val twijfelde ik of ik het wel ging redden. Sakura (winnares van het goud, red) zei tegen me: ‘Je kunt het Sky, we weten dat het je gaat lukken.’ Daardoor voelde ik me echt een stuk beter.”

,,Ik hoop echt dat ik jonge meisjes kan inspireren. Als je in jezelf gelooft, kun je alles. Ik geloofde in mezelf. Iedereen kan skateboarden, je hoeft geen bepaalde lengte of leeftijd te hebben. Je kunt het doen wanneer je maar wil. Gewoon skaten en er voor gaan.”

Volledig scherm Sky Brown op weg naar brons © AFP

Browns vader is aanwezig in het Ariake Urban Sports Park, haar moeder en broertje (9) niet: ,,Ik heb ze net wel gesproken en mijn moeder moest huilen.”

Brown en Hiraki zijn bij lange na niet de jongste medaillewinnaars in de geschiedenis van de Spelen. Die eer is voor de Griek Dimitrios Loundras, die in 1896 op zijn tiende brons pakte als onderdeel van het turnteam.

Volledig scherm Sky Brown beseft dat ze brons te pakken heeft. © AFP

Volledig scherm Het podium, met links Kokona Hiraki (12), dan Sakura Yosozumi (19) en rechts Sky Brown (13). © AFP

