Sifan Hassan volgt haar hart en gaat voor unieke trilogie

Video Miedema na drama tegen Amerika: ‘Ik voelde me geweldig en had de penalty van Lieke moeten opeisen’

30 juli Vivianne Miedema stond na de uitschakeling door de Verenigde Staten in tranen voor de camera, waar ze haar verhaal deed over de verloren kwartfinale op de Olympische Spelen. Net als twee jaar geleden in de WK-finale bleken de Amerikaanse vrouwen net te sterk. ,,Ik voelde me geweldig en had die penalty van Lieke gewoon moeten opeisen.”