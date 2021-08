Sifan Hassan draagt Nederlandse vlag bij sluitingceremonie: ‘Waanzinnig inspirerend verhaal’

Hassan won afgelopen maandag op de 5000 meter het eerste atletiekgoud voor Nederland sinds Ellen van Langen op de Spelen van Barcelona in 1992. Ze veroverde vrijdag met brons op de 1500 meter haar tweede medaille van deze Spelen en loopt zaterdag nog de 10.000 meter.



,,Sifan is een sportvrouw met een waanzinnig inspirerend verhaal die haar favorietenrol in Tokio glansrijk waarmaakt”, zei Van den Hoogenband. ,,Ze heeft op een weergaloze manier olympisch goud gewonnen op de 5000 meter. En dat enkele uren nadat ze, ondanks een val, haar serie op de 1500 meter won. Volgens mij kunnen wij ons als TeamNL geen betere sportvrouw wensen om namens ons de vlag te dragen tijdens de sluitingsceremonie.”



Hassan zelf is verheugd met het feit dat ze de vlag mag dragen: ,,Ik vind het een eer dat Pieter mij vroeg. Ik heb een heel druk schema deze week en focus me op mijn prestaties. Maar ik kijk er wel echt naar uit om morgenavond met de vlag het stadion in te lopen. We hebben hier heel mooie prestaties geleverd en het is echt bijzonder om dan de vlag te mogen dragen namens alle sporters van TeamNL.”