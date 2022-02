Schouten rekent af met zenuwen en pakt olympisch goud: ‘Op naar meer’

VideoMet een weergaloze race op de 3000 meter bracht Irene Schouten de Nederlandse medailleteller in Peking aan het lopen. Ze maakte haar favorietenrol helemaal waar en stak met kop en schouders boven de concurrentie uit. ,,Ik was heel erg gespannen, maar het was ook weer een mooie uitdaging om dat te kunnen verslaan.”

,,Er valt nu wel een enorme last van mijn schouders", begon Schouten, toen ze na allerlei plichtplegingen eindelijk voor de camera van de NOS verscheen. ,,Ik lag vanmiddag in bed en dacht: dit is niet leuk, ik wil dat het avond is. Nu is die stress eruit en dat is heel lekker. Ik was heel erg gespannen, maar het was ook weer een mooie uitdaging om dat te kunnen verslaan. Ik ben blij dat ik het heb kunnen handelen.”

Vrijwel de hele 3 kilometer lag Schouten in de National Speed Skating Oval op koers voor goud, voor Nederland alweer het derde opeenvolgende op deze afstand na Carlijn Achtereekte in 2018 en Ireen Wüst vier jaar eerder. De concurrentie kwam uiteindelijk van de Canadese Isabelle Weidemann (brons) en Francesca Lollobrigida (zilver), tegen wie ze reed. ,,Ik had het de hele tijd goed onder controle, al verwachtte ik wel dat zij sneller van start zou gaan. Ik bleef bij haar in de buurt, maar zij aan het einde ook bij mij.”

,,Ik wist niet heel goed wat de rondetijden waren van Weidemann", gaat Schouten verder. ,,Maar ik had ook met mezelf afgesproken om mijn eigen race te rijden en niet te zeer op de tijden te letten. Dat lukte goed en daar ben ik heel blij mee."

Voor veelvraat Schouten was de 3 kilometer pas het begin van een lang schaatstoernooi op de Spelen. ,,Mijn doel was om olympisch kampioen te worden. Dat heb ik gehaald, dus de druk is er nu wel een beetje af. Maar ik weet dat ik in goede doen ben en wil natuurlijk ook hele goede races rijden op de 5 kilometer, de mass start en de ploegenachtervolging.”

Als kersvers olympisch kampioen komt er meteen heel veel over je heen, zo ervaarde ook Schouten vandaag voor het eerst. ,,Ik was amper over de finish of er waren al Chinezen tegen me aan het zeggen wat ik allemaal moest doen. Maar dat ben ik allemaal alweer vergeten. Op naar meer.”

