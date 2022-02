Schouten blijft kalm onder favorietenrol: ‘Ik wil een goede rit rijden en daar komt een uitslag bij, meer heb ik niet in de hand’

Schouten haalde op de Spelen van Pyeongchang in 2018 brons op de massastart. Dat was het enige onderdeel waar ze toen aan meedeed. In Beijing gaat ze van start op vier onderdelen en is ze zeker op de langste afstanden, de 3000 en 5000 meter, de topfavoriete. ,,Ik ben vooral met mezelf bezig. Ik wil een goede rit rijden en daar komt een uitslag bij. Met mijn uitslag heb ik niet in de hand wat anderen doen. Natuurlijk wil ik graag winnen, maar als iemand sneller rijdt, wat kan ik daar dan aan doen?”

Op de 3000 meter komt ze samen in actie met landgenoten Carlijn Achtereekte en Antoinette de Jong, de winnaars van goud en brons op de Spelen van Pyeongchang. In de wedstrijden dit seizoen was Schouten steeds de snelste. Ze gaat van start in de laatste rit tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Achtereekte start in rit drie en De Jong in rit zes.

Schouten gaf aan dat het tot nu toe prima gaat in Beijing, maar dat ze ook geen vergelijkingsmateriaal heeft. “Ik weet niet wat de schaatssters uit Canada of Noorwegen nu doen. Dat maakt me onzeker, maar die onzekerheid houdt me ook scherp.”

De schaatsster was kort na aankomst in Beijing nog even onderdeel van een relletje rondom uitspraken over Ireen Wüst door haar en ploeggenoten in een documentaire over haar ploeg Zaanlander. Voor de schaatsster was de zaak echter al grotendeels afgedaan, na haar telefoontje met Wüst. ,,Ik heb er niet veel over gelezen en dan krijg je het ook niet mee.”

Schouten in laatste race

Schouten gaat zaterdag op de 3000 meter van de Olympische Spelen van start in de tiende en laatste rit. De favoriete neemt het op tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte komt al in actie in de derde rit tegen Miho Takagi uit Japan. Regerend wereldkampioene Antoinette de Jong rijdt in rit 6 tegen de Japanse Ayano Sato.

De 3000 meter is de eerste afstand van het olympisch schaatstoernooi. De Duitse Claudia Pechstein, winnares van goud in Salt Lake City in 2002 en voor de achtste keer actief op de Spelen, begint in rit 1 tegen de Chinese Adake Ahena Er. Schouten was dit seizoen in al haar races de beste op de 3000 meter.

Programma 3000 meter (start 09.30 uur)

Rit 1: Ahenaer Adake - Claudia Pechstein

Rit 2: Mia Kilburg - Nadezhda Morozova

Rit 3: Miho Takagi - Carlijn Achtereekte

Rit 4: Nikola Zdrahalova - Evgeniia Lalenkova

Rit 5: Valerie Maltais - Natalia Voronina

Rit 6: Ayano Sato - Antoinette de Jong

Rit 7: Maryna Zuyeva - Mei Han

Rit 8: Martina Sablikova - Ivanie Blondin

Rit 9: Isabelle Weidemann - Ragne Wiklund

Rit 10: Francesca Lollobrigida - Irene Schouten

