Schoonspringster Van Duijn tiende in finale, goud voor 14-jarige Chinese

Het goud ging naar de pas 14-jarige Quan Hongchan uit China. Zij kreeg in totaal 466,20 punten. Volgens de zeven juryleden waren de tweede en vierde sprong van het Chinese meisje perfect. Hongchan kreeg in beide gevallen zeven keer een 10. Haar landgenote Chen Yuxi, slechts 1 jaar ouder, pakte het zilver op de toren met 425,40 punten. De 15-jarige Yuxi had eerder in Tokio al goud gepakt in het synchroonspringen vanaf de toren met Zhang Jiaqi (17). Het brons in de individuele wedstrijd ging naar de Australische Melissa Wu (371,40).

Aanvankelijk dacht Van Duijn zelfs dat ze de finale niet had gehaald. ,,Na mijn laatste sprong zei ik tegen mijn coach Edwin Jongejans: dit is niet genoeg hé? Toen keek hij me verbaasd aan en zei hij dat het wel zo was Daarom ben ik zo opgelucht. Het zorgde best voor waterige ogen, toen ik het had gehaald. Het is gelukt, heel vet.”

Van Duijn plaatste zich uiteindelijk met een puntentotaal van 306,45 als tiende voor de finale met de beste twaalf schoonspringsters. ,,Een medaille gaat me zeker niet lukken, daar spring ik niet goed genoeg voor”, zei ze na de halve finale. ,,Ik ga voor vijf stabiele sprongen, want dat is de sleutel. En of ik nou twaalfde of achtste word, maakt me niet uit. Ik denk dat het al een hele prestatie is dat ik in de olympische finale sta.”

De Europees kampioene van 2018 was een dag eerder in de voorronde uitgekomen op de elfde plaats met 306,80 punten. Haar trainingsgenoot Inge Jansen bereikte vorige week al de olympische finale op de 3-meterplank, waarop ze vijfde werd. Ook op die plank ging het goud naar een Chinese schoonspringster, Shi Tingmao.

