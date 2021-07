Schoolslagtopper Arno Kamminga wil zijn status verzilveren

Kamminga deed het zondagochtend in de halve finale met 58,19 iets rustiger aan dan een dag eerder in de serie. Op de openingsdag van het zwemtoernooi liet de schoolslagtopper er geen misverstand over bestaan waarvoor hij naar Japan is afgereisd. Hij verbeterde zijn eigen nationaal record van 57,90 naar 57,80 en schaart zich hiermee in de top 15 van snelste tijden ooit op de 100 meter schoolslag. De veertien overige tijden staan allemaal op naam van de Britse krachtpatser Adam Peaty, de regerend olympisch en wereldkampioen.

Volledig scherm © ANP Kamminga toonde zich na de halve finale tevreden over zijn tijd. ,,Uiteindelijk draait het om één ding en dat is de finale halen. Ik ligt er nu mooi als tweede bij. Ik zwem maandag in de finale naast Peaty. Dan kan hij me lanceren, dat is het plan.” De Brit zwom met 57,63 de snelste tijd van de halve finale.

Verwachtingen

Sinds dit voorjaar is Kamminga de op één na snelste zwemmer ooit op de 100 meter schoolslag en dat schept verwachtingen. Hij zou niets liever willen dan zijn status in de olympische finale verzilveren. ,,Maar dit is pas mijn eerste finale op de Olympische Spelen, hè? We gaan het zien”, aldus de man die sinds vijf jaar traint onder coach Mark Faber in Amsterdam.

Natuurlijk zijn er nog meer kapers op de kust die achter de torenhoge favoriet Peaty om de medailles strijden. Zoals de Italiaan Nicolo Martinenghi die in de halve finales de derde tijd noteerde (58,28). Maar zondag werd weer eens duidelijk dat op de Olympische Spelen van alles kan gebeuren. In de finale van de 400 vrij verbaasde de 18-jarige Tunesiër Ahmed Hafnaoui de mondiale zwemwereld. Hij had zich ternauwernood voor de finale geplaatst en ging er uit het niets met de olympische titel vandoor. Iedereen is gewaarschuwd.

