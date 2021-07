Sari van Veenendaal: ‘Het is gewoon een klap, zo eerlijk moeten we zijn’

Spitse raakte maandag op de training geblesseerd aan haar knie. Onderzoek maakte al snel duidelijk dat de Olympische Spelen er voor haar niet inzitten. Van Veenendaal: ,,Het is gewoon een klap, zo eerlijk moeten we zijn. Sherida is zowel binnen als buiten het veld heel erg belangrijk. Maar het is een kort toernooi, we moeten de teleurstelling nu snel omzetten in extra kracht. Het is aan ons de taak dit op te vangen en zo goed mogelijk in te vullen. Sherida kon zelf al heel snel de knop omzetten van ‘ik’ naar ‘ons’, dat is knap. Als team zijn we sterk genoeg om dit een plekje te geven Zo werkt sport, zo werkt voetbal. We zijn hier met een doel. Dat doel blijft onveranderd.”