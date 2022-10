Saoedi-Arabië gastheer van Aziatische Winterspelen in nog te bouwen skiresort van 500 miljard euro

Het is een gebied waar de temperatu­ren in de winter onder nul komen

Neom wordt de eerste West-Aziatische stad die het sportevenement zal huisvesten. ,,Het is een gebied waar de temperaturen in de winter onder nul komen en het sowieso altijd een graad of 10 kouder is dan in andere delen van de regio”, meldt de website van het project. Trojena, met skipistes, een meer en tal van luxe hotels, moet in 2026 klaar zijn.