Sanne Wevers grijpt flink mis op brug, Elze Geurts zet turnelite een hak

Elze Geurts was verrassend de beste meerkamp-turnsters tijdens de olympisch kwalificatiewedstrijd in Rotterdam. Toestelspecialiste Sanne Wevers verknoeide haar brugoefening, maar op balk herstelde de olympisch kampioene van Rio de Janeiro zich knap met de hoogste score.

Door Marcel Luyckx

Zaterdag 13 juni volgt in Topsportcentrum Rotterdam de tweede en laatste kwalificatiewedstrijd voor de vier beschikbare teamtickets. Dan zal ook Eythora Thorsdottir instromen als negende kandidate. De allroundster zegde af voor de eerste wedstrijd omdat ze nog te veel last heeft van een enkelblessure die ze opliep tijdens een selectiewedstrijd voor de EK in Bazel.

Thorsdottir is de negende turnster die probeert nog een ticket voor Tokio te bemachtigen. De overige acht deden zondag een eerste poging. Die verliep niet voor iedereen naar wens. Vooral brug richtte een bloedbad aan met een groot aantal valpartijen.

Dubbele val en zware onvoldoende Sanne Wevers

Sanne Wevers had nog het meest ruzie met de zwaartekracht. Twee keer viel ze van het toestel af, de eerste keer landde ze onzacht op de kussens die vader en coach Vincent had neergelegd. Na de tweede hervatting moest ze nog een keer beide voeten aan de grond zetten. Met drie volle punten aftrek kwam ze niet eens aan een score van 10 punten, een zware onvoldoende in het turnen.

Volledig scherm Sanne Wevers is hard ten val gekomen. © ANP

De prestaties van de vijf pupillen van Vincent Wevers in de olympische voorselectie liggen onder een vergrootglas, nu de bondstrainer via de rechter af wil dwingen opgenomen te worden in de technische staf voor Tokio. Wevers zag dat ook Naomi Visser en Sara van Disseldorp van Topsport Noord de brugoefening moesten onderbreken.

Goede zaken Lieke Wevers

Vera van Pol en Lieke Wevers bleef zo’n ‘afgang’ bespaard, maar zij vielen beiden vervolgens wel van het volgende toestel af, de balk. Met val, goed voor 1 punt aftrek, kwam Lieke Wevers met zwaar ingetapete schouders toch nog tot de derde score op toestel, waardoor ze goede zaken deed in het meerkampklassement.

Volledig scherm Lieke Wevers in actie. © ANP

Daarin eindigde ze als tweede achter Geurts. De 25-jarige turnster uit Raalte zette een flinke stap richting Tokio. De turnster van Turnz Amsterdam gold vooraf als een outsider. Ze werd pas als laatste in april door bondscoach Bram van Bokhoven toegevoegd aan de olympische voorselectie. Geurts is een laatbloeier, turnde bij de senioren nog nooit een EK of WK en heeft een blanco erelijst in de database van de internationale turnfederatie FIG. Dat zou over een maand zomaar anders kunnen zijn.

Volledig scherm Elze Geurts tijdens de eerste teamkwalificatie voor een plek in het olympisch team in actie op het onderdeel brug. © ANP