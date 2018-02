Russen blazen het sprookje van de Duitse ijshockeyers uit

Door Tim Reedijk



Rusland en ijshockey op de Spelen, het is vanuit historisch perspectief een uiterst ongelukkige combinatie. Zestien jaar geleden werd voor het laatst brons behaald in Salt Lake City. In 1998 stonden de Russen voor het laatst in de finale; de meest recente gouden plak dateert alweer van de Spelen in 1992 in Albertville. Rusland deed daar mee met het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, waardoor die medaille nooit officieel tot Rusland toebehoorde.



Net als nu. De olympische plak is voor de OAR, omdat Rusland als land zelf vanwege een staatsgereguleerd dopingsysteem niet werd toegelaten in Pyeongchang door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De smaak van de victorie zal juist daarom zoeter zijn dan ooit, nu het goud werd behaald op een toernooi waar de Russen goedbeschouwd een pariastatus hebben.