Reportage over ijshockey: aan de Amerikaanse en Canadese beren van kerels is echt heel weinig Chinees

Door Rik Spekenbrink



Jieke Kailiaosi kent twee Chinese woorden, hooguit drie. Eten met stokjes kan hij niet. ,,Ik probeer het niet eens, ik vraag altijd om een vork.” Vreemd, voor een Chinese ijshockeyer? Niet als je weet dat Jieke Kailiaosi eigenlijk Jake Chelios heet. Geboren is in Chicago. En weliswaar sinds een paar jaar in China woont, maar dag in dag uit wordt omringd door Canadezen en Amerikanen.