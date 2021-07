Remy Bonjasky naar Tokio, maar vliegt meteen terug: ‘Heel gek dat sporters niets van Japan zien’

Surrealistisch

,,We kunnen in Tokio even uitstappen, want het vliegtuig wordt natuurlijk schoongemaakt”, vertelt Bonjasky. ,,Maar heel lang zullen we niet buiten staan. Misschien hebben we nog even een moment om te douchen, want je hebt toch 10 tot 11 uur in een vliegtuig gezeten. Hoe comfortabel je ook zit, er komen altijd wel uit enkele hoeken diverse lichaamssappen die je niet wil hebben. En dat wil je zo’n sporter natuurlijk niet aan doen,” lacht hij.



Een dag voor zijn vliegreis weet Bonjasky nog niet met wie hij in gesprek mag. ,,Vlak voor vertrek zullen we dat wel weten. Je moet je voorstellen: de atleten zitten allemaal nog in competities. Er kan natuurlijk altijd iemand ergens eerder uitvliegen of een blessure krijgen. Daarom weten we nu nog niet precies wie het wordt.”



Het zal een surrealistische ervaring zijn voor het K1-icoon. Hij was in de hoogtijdagen van zijn carrière vaak wel twee keer per maand te vinden in Japan. Hij kan de vlucht dromen, maar zal nu het vliegveld niet afkomen. ,,Of het nou voor een wedstrijd was, voor een tv-commercial, een training of een tv-programma, ik was er vaak. Ik zou heel graag weer Shibuya (het winkeldistrict in Tokio, red.) door willen stappen of waar dan ook in Tokio. Ik ben daar zo vaak geweest dat je weer even bepaalde herinneringen wilt oproepen. Nu ben ik er een aantal jaar niet geweest, dus dat ik de stad niet inga, vind ik eigenlijk best wel jammer. Maar het is even niet anders, we moeten doen met wat we kunnen.”