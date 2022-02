QUIZZEN | Weet jij alles over de Olympische Winterspelen én de Nederlandse sporters?

Dit is de loting van topfavorie­te Irene Schouten voor de 3000 meter bij de Olympische Spelen

Schaatsster Irene Schouten gaat morgen op de 3000 meter van de Olympische Spelen van start in de tiende en laatste rit. De topfavoriete neemt het op tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. De 3000 meter gaat van start om 09.30 (Nederlandse tijd) en is te volgen in een liveblog op deze site.

11:05