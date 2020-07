Quiz | Bij welk land kwamen de Zomerspelen nog nooit op bezoek?

Foto's Precies één jaar voor Olympische Spelen in Tokio: sobere ceremonie in leeg stadion

23 juli Precies één jaar voor de start van de Olympische Spelen is een sobere ceremonie gehouden in het lege Olympisch Stadion van Tokio. De Japanse zwemster Rikako Ikee hield op het gras van het middenterrein een speech, met in haar hand een lantaarn met daarin de olympische vlam. De ceremonie van een kwartier werd online uitgezonden.