Puck Moonen brengt Twan van Gendt naar Schiphol, Yoeri Havik voelt zich verwend

Bertens opent ‘afscheids­toer­nooi’ in Tokio tegen Vondrouso­va

6:45 Voor Kiki Bertens beginnen de Olympische Spelen in de eerste ronde met een partij tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova. De Nederlandse, die na Tokio afscheid neemt als proftennisster, is in Japan als 16de geplaatst.