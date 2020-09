Protestbrief van mensenrechtenorganisaties tegen Spelen in China

Poll ‘Het meest veilige is om de Spelen exact een jaar op te schuiven’

25 maart De Olympische Spelen van Tokio zijn uitgesteld naar 2021. In welke periode volgend jaar is nog de vraag. De winter, het voorjaar of ‘gewoon’ in de zomer? ,,Het meest veilige is om de Spelen exact een jaar op te schuiven’', zegt sportbestuurder Joop Alberda.