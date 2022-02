Programma Olympische Spelen: Suzanne Schulting gaat zondag voor derde goud, Femke Kok in actie

Schulting won eerder deze Spelen goud op de 1000 meter. Die afstand schreef de Friezin in Pyeongchang (2018) ook al op haar naam. Op de 500 meter pakte ze in Peking zilver. De Nederlandse ploeg bestaat zondag naast Schulting uit Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof. Het is voor het eerst dat Nederland in de olympische A-finale staat.