Podcast Ti-Ta-Tokio | ‘BMX’en is gaaf én echt heel gevaarlijk’

Historie in Tokio: Nederland kent succesvol­ste dag ooit op Spelen

28 juli De eerste dagen leek even alles tegen te zitten, maar dag vijf van de Olympische Spelen in Tokio gaat de recordboeken in. Judoka Sanne van Dijke bezorgde TeamNL alweer de achtste medaille van vandaag. En dat zorgt voor de meest succesvolle olympische dag voor Nederland ooit.